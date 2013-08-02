واشنطن تعيد النظر في اجتماع مقرر بين بوتين وأوباما

عبّر البيت الأبيض عن استيائه من القرار الروسي القاضي بمنح ادوارد سنودن اللجوء السياسي المؤقت لمدة عام، وكان سنودن قد خرج من مطار شرمتيفو الروسي خلسةً ليلة الخميس بعد حوالي 40 يوما من وصوله إلى هناك من هونج كونج.

وقال جاي كارنيا المتحدث باسم البيت الأبيض، لقد خاب ظننا لاتخاذهم هذه الخطوة رغم طلباتنا المتكررة لهم بإعادته إلى الولايات المتحدة ليواجه الاتهامات ضده، سنودن ليس بطلا كاشفا للفساد بل هو مسرب متهم بتمرير معلومات سرية، وهذه الخطوة تضعف من التعاون بين البلدين.

ومنح روسيا اللجوء لسنودن دفع البيت الأبيض لإعادة التفكير في جدوى عقد قمة ثنائية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وباراك أوباما، حيث كان الاجتماع من المقرر أن يسبقَ قمةَ الدول العشرين في روسيا. بالإضافة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية كشفت أنها تعيد التفكير ايضا في اجتماع مقررٍ بين مسؤولين من البلدين.

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وفيما يتعلق بأعضاء الكونجرس، وخاصةً الجمهوريين، فجاءت انتقاداتهم ضد روسيا لاذعة، حيث تطالب الإدارةَ بإعادة النظر في سياستها التي يصفونها بالحميمة مع روسيا، كما أن الكثير من المشرّعين يعتقدون أن أوباما تنازل لموسكو خاصة فيما يتعلق بالأنظمة الدفاعية الأميركية في أوروبا.

ومن جانبه، طالب عضو مجلس الشيوخ جون مكيين بتوسيعِ حلف الناتو ليشمل جورجيا، و توسيع قانون يجمد أصول المسؤولين الروس المتورطين في مقتل رجل الأعمال سيرجي ماجنيتسكي، كما رأى مكين أن القرار الروسي يهدف لإحراج الولايات المتحدة وهو صفعةٌ في وجه جميع الأميركيين كما كتب في بيان له الخميس.

وبدوره، تساءل جايكوب هايلبرن من مركز المصلحة الوطنية قائلاً، هل يريد أي من الطرفين تصعيد القضية؟ فالعلاقات الثنائية ليست جيدة الآن وقد يحصل فصل جدي إن قرر أوباما إلغاء رحلته والمهمة لبوتين، ولا أعتقد أن أوباما سيفعل ذلك ولكن ليس من المستحيل أن يلغي الرحلة.

فالمراقبون يقولون إن أكبر ما كشفُته القصةُ هو فراغُ التهديدات الأميركية ضدَ روسيا. ويضيف جايكوب، إن أزمة سنودن كانت مفاجأة للروس وهم لم يريدوا أن يغضبوا شعبهم المؤيد له ولا أن يظهروا بموقف أضعف من الصين، فهم أيضا لديهم استياء من الولايات المتحدة بسبب قانون ماجنيتسكي.

وعلى الرغم من التوتر القائم الآن، يعتقد المحللون أن العلاقات الأميركية الروسية قد تبرد ولكنها لن تتجمد.