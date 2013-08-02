بدء محاكمة المتهمين باغتيال الحريري مطلع 2014

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة بكشف مرتكبي اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، الجمعة، أنها حددت موعداً مؤقتا لبدء المحاكمة في الـ13 يناير/ كانون الثاني 2014.

وأضافت المحكمة في بيان لها نشر على موقع المحكمة على الإنترنت أن قواعد المحكمة تقتضي من قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين، تحديد موعد مؤقت للمحاكمة يمكن أن يُغير تبعا لأي مستجدّات قضائية، وتقتضي المرحلة الثانية من قاضي الإجراءات التمهيدية إحالة القضية إلى غرفة الدرجة الأولى التي يعود إليها تحديد الموعد النهائي للمحاكمة.

وكان الموعد السابق لبدء المحاكمة حدد في الخامس والعشرين من مارس/آذار، إلا أنه أرجئ إلى أجل غير محدد بعد أن أعلن الدفاع أنه لم يتلق الوثائق الضرورية من فريق الاتهام.

وكانت الأمم المتحدة أنشأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بناء على طلب لبنان، وهي ستحاكم بشكل أساسي أربعة عناصر من حزب الله اللبناني، كمتهمين بالتورط في اغتيال الحريري و22 شخصا في عملية تفجير في الرابع عشر من مارس/آذار 2005.

والمتهمون الأربعة هم مصطفى بدران (51 عاما) وسليم عياش (48 عاما) وحسين عنيسي (38 عاما) وأسد صبرا (35 عاما). ويتهم حزب الله هذه المحكمة بالانحياز وبأنها جزء من مخطط "إسرائيلي أميركي" للنيل منه، ويرفض بشكل قاطع تسليم المتهمين الأربعة.



