"ملثمو الإخوان" يمطرون شارع جامعة الدول بالرصاص

في ظل الأحداث المتصاعدة والمتسارعة خلال "فض" اعتصامات رابعة العدوية والنهضة في مصر، خرجت الكثير من الفيديوهات التي توثق الأحداث لحظة بلحظة، وكأنها مشاهد متفرقة من "سيناريو" فاق كل التصورات.

ورغم محاولة قوات الأمن المصرية "السيطرة" على الوضع العام، لكن ذلك لم يمنع من حدوث "فوضى" عارمة في بعض الأماكن.

ولعل استخدام بعض المعتصمين للسلاح أشعل فتيل "الأحداث" الجارية في مصر، خاصة أن "الكاميرات" كانت توثق كل مشهد لحظة بلحظة دون حتى اللجوء إلى إعادة تصوير تلك المشاهد.

ومن الفيديوهات التي خرجت في موقع "يوتيوب"، مشهد صوّر مجموعة من الملثمين التابعين لجماعة الإخوان وهم يتبادلون إطلاق النيران مع قوات الأمن في شارع جامعة الدول العربية، عبر استخدامهم رشاشات "كلاشينكوف".

وبحسب "شهود عيان"، أكدوا أن الملثمين كانوا يطلقون نيراناً كثيفة في اتجاهات مختلفة وبشكل عشوائي، مشيرين إلى أن البعض الآخر منهم قام بخلع مجموعة من الكراسي لوضعها كساتر ليقف خلفه.

المشهد أحدث إرباكاً للمارة في شارع جامعة الدول، وهرع العشرات للهروب من وابل الرصاص الذي كان يطلقه ملثمو الإخوان.

يذكر أن قوات الأمن المصرية استطاع "فض" اعتصام رابعة العدوية، بحسب ما أكد التلفزيون المصري، بعد أن أحكمت السيطرة على ميدان النهضة.

وحاولت القوات الأمنية في البداية تجنب الدخول مباشرة لعمق الاعتصامات للسماح للمتواجدين بالمغادرة، تاركة للمعتصمين ممرات مفتوحة لخروج المدنيين. وحددت الداخلية طريق النصر وشارع الجامعة للخروج الآمن.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن القوات تمكنت "من إحكام السيطرة على منطقة النهضة، ويجري استكمال تمشيط المناطق المحيطة بها". وعملت جرافات تابعة للأمن على إزالة الحواجز في محيط الاعتصامين. وأظهرت لقطات تلفزيونية قيام قوات الأمن المصرية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين في رابعة العدوية والنهضة، وأدى هذا إلى خروج غالبية متظاهري النهضة.