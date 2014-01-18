بريطانيا تعتقل شاباً انضم لمعسكر تدريب سوري

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب يبلغ من العمر21 عاماً من برمنغهام، للاشتباه في انضمامه إلى ما صرحت به الشرطة، اليوم السبت، إنه معسكر سوري لتدريب الإرهابيين.

واعتقل الشاب بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، أمس الجمعة، بعد وصوله إلى مطار غاتويك على متن رحلة جوية قادمة من اسطنبول.

وصرحت شرطة وست ميدلاندز أنها استجوبت الشاب في مركز للشرطة قبل الإفراج عنه بكفالة مع استمرار التحريات.

كما ذكرت الشرطة في بيان لها أن القضية لا صلة لها بقضية الرجلين اللذين ألقت القبض عليهما شرطة مكافحة الإرهاب في مطار هيثرو يوم الاثنين عندما عادا إلى بريطانيا قادمين من اسطنبول.

وقالت الشرطة اليوم السبت إنهما اتهما بالسفر إلى سوريا للقيام بأعمال إرهابية.