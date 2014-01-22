الجربا يطالب بتحقيق دولي في مراكز النظام الأمنية

طالب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أحمد الجربا، اليوم الأربعاء، بتحقيق دولي في المراكز الأمنية للنظام السوري، متهماً إياه بالقتل والتعذيب.

وقال الجربا بعد أن أعطي الكلام مجدداً في نهاية المؤتمر: "أطالب بتحقيق دولي عبر لجنة مستقلة تقوم بزيارة مراكز النظام الأمنية ومعسكرات اعتقاله التي تعمل على نشر الموت والتعذيب".

ووصف الجربا مؤتمر "جنيف 2" بالفرصة التاريخية، وقال "نرى ممثل الأسد يرفض إيقاف القتل والإرهاب الذي تمارسه العصابات المسلحة الداعمة للنظام".

وتابع قائلاً: "إن موقف النظام السوري بالإصرار على رفض "جنيف 2" يغلق الباب أمام مفاوضات جدية يمكن أن تؤدي إلى حل سياسي لنخرج البلد من الكارثة التي أنزلها النظام بالشعب السوري".

إلا أنه قال: "على الرغم من ذلك لدينا الأمل بأن نتمكن من بناء سوريا الدولة الحديثة لتكون دولة قانون ومواطنة بين جميع السوريين من دون تمييز".

وفي مؤتمر صحافي عقده بعد نهاية المؤتمر، أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، تأييده لإجراء مثل هذا التحقيق.