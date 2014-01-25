اتصالات بين خارجية مصر وليبيا بحثا عن دبلوماسي مختطف

أكد السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الملحق الإداري المصري المختطف فى ليبيا ، اتصل هاتفيا بأعضاء السفارة المصرية، وأبلغهم أنه يعامل معاملة طيبة وبحالة جيدة.

وأعلن السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عن أن الوزارة تجري اتصالاتها مع السلطات الليبية لإطلاق سراح الملحق الإداري المصري المختطف في ليبيا، وفقاً لمصادر متطابقة.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن السفير المصري في ليبيا محمد أبوبكر بخير، وأن الملحق الإداري تم خطفه من مسكنه، حيث إنه يعيش بمفرده، وتجري اتصالات مع كافة الجهات الأمنية لتحديد أبعاد الموقف ومعرفة أسباب الخطف.

ونفى السفير بدر عبدالعاطي ما تردد حول اختطاف السفير المصري بليبيا، مؤكداً أنه بصحة جيدة ويمارس عمله مع باقي طاقم السفارة.