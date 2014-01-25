مقتل 6 في هجمات بقذائف مورتر على قرية شمال بغداد

أعلنت الشرطة العراقية، اليوم السبت، عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، عندما سقطت 6 قذائف مورتر على قرية تقطنها أغلبية شيعية، قرب مدينة بعقوبة الواقعة على بعد 65 كيلومتراً شمال شرقي بغداد، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت الشرطة إن من بين القتلى امرأة وطفلاً، وإن خمسة من القتلى من عائلة واحدة، مضيفة أن المهاجمين ربما كانوا يستهدفون مركزاً قريباً للشرطة.

وقالت الأمم المتحدة إن العنف تصاعد في العراق وسجل أعلى مستوياته منذ خمسة أعوام في عام 2013 عندما قتل نحو 9 آلاف شخص معظمهم من المدنيين.

وتتواصل موجة العنف في العراق التي أدت إلى مقتل أكثر من 700 شخص في اشتباكات وهجمات منذ بداية الشهر الجاري في عموم العراق، وفقاً لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

وتتزامن أعمال العنف مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تجري في الثلاثين من إبريل المقبل.