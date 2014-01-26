الحريري: نرفض أن نكون جزءاً من حرب حزب الله والقاعدة

أعلن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري أن السنة في لبنان يرفضون أن يكونوا جزءا من حرب حزب الله والقاعدة، ويرفضون استهداف المدنيين في أي منطقة.

وذكر الحريري في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أن كل لبناني سيرفض الانجرار خلف هذه الدعوات بمقدار ما يرفض حرب حزب الله في سوريا.

كما أن اللبنانيين سيتصدون بكل الوسائل السلمية والسياسية المتاحة، للجرائم بحق لبنان وسوريا والعروبة والإسلام والإنسانية.

ويترأس الحريري تيار المستقبل، الذي يعد أكبر ممثل سياسي للسنة في لبنان، وهو أحد أبرز قادة "قوى 14 آذار" المناهضة لدمشق وحزب الله.

وشهد لبنان المنقسم حول النزاع السوري بين موالين للنظام ومتعاطفين مع المعارضة، سلسلة من أعمال العنف والتفجيرات منذ بدء الأزمة، كان أبرزها في الفترة الأخيرة اغتيال قيادي في "14 آذار" هو وزير المالية السابق، محمد شطح، الذي قتل في العاصمة اللبنانية بيروت.