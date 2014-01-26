المعارضة الأوكرانية ترفض مبادرة الرئيس لحل الأزمة

رفضت المعارضة الأوكرانية عرضا تقدم به الرئيس الأوكراني فكيتور ايانوكوفيتش لاحتواء الأزمة بالبلاد عبر إسناد مناصب كبيرة للمعارضة، وأصرت على مواصلة الاحتجاجات.

واقترح الرئيس الأوكراني على زعيم المعارضة ارسيني اياتسينيوك منصب رئيس الحكومة، كما عرض على الملاكم السابق فيتالي كليتشكو أحد أبرز وجوه المعارضة منصب نائب رئيس الحكومة، بيد أن المعارضة أعلنت رفضها للمبادرة رغم إقرارها بأن الرئيس حقق عددا كبيرا من المطالب.

وأكد قادة المعارضة أنهم سيواصلون التحرك حتى تحقيق مطالبهم كاملة وعلى رأسها الدعوة إلى انتخابات رئاسية اعتبارا من هذا العام وليس العام المقبل.

وأعرب ارسيني اياتسينيوك الذي عرض عليه الرئيس منصب رئيس الحكومة، عن استعداده لتحمل مسؤولياته ولكنه أضاف أنه لا يثق بأية كلمة تقولها السلطة.

وصرح وزير الداخلية الأوكراني فيتالي زخارتشنكو أن الشرطة ستتعاطى مع المتظاهرين المتجمعين في ساحة الاستقلال في وسط العاصمة كييف ومع الذين يحتلون مبانيَ حكومية على أنهم ينتمون إلى مجموعات متطرفة.

وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة تتظاهر منذ أكثر من شهرين في وسط كييف العاصمة إثر رفض الرئيس التوقيع على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي مفضلا سياسة التقارب من روسيا.