الائتلاف: عدنا لبنود جنيف 1 وسنبحث الهيئة الانتقالية

بدأت اليوم في جنيف جلسة مفاوضات جديدة بين وفدي النظام والمعارضة، لبحث موضوع الهيئة الانتقالية، وذلك بعد تأجيل الجلسة أمس.

وفي مؤتمر صحافي عقده لؤي الصافي المتحدث الرسمي باسم الائتلاف السوري المعارض، صرح أن المباحثات بين الطرفين سجلت تقدماً اليوم، وسيتم بحث تفاصيل الهيئة الانتقالية خلال الأيام المقبلة، وأضاف أن المفاوضات عادت إلى إطار وبنود جنيف 1.

وبين الصافي أنه سيتم الاتفاق على شكل الهيئة الانتقالية وحجمها وصلتها بالمؤسسات الأخرى، ومهمتها إنهاء الاستبداد.

وفي حديث للمستشارة السياسية للرئيس السوري، بثينة شعبان، للصحافيين بعد انتهاء الجلسة المشتركة في قصر الأمم قالت: "المحادثات كانت إيجابية اليوم، لأننا تحدثنا عن الإرهاب".

وأضافت شعبان "الفارق الوحيد بيننا وبينهم، وهو فارق كبير في الواقع، هو أننا نريد أن نناقش جنيف-1 فقرة فقرة، ابتداء من الفقرة الأولى، أما هم فيريدون أن يقفزوا إلى الفقرة التي تتحدث عن الحكومة الانتقالية، إنهم مهتمون بأن يكونوا في الحكومة فقط، لا بوقف هذه الحرب المروعة".

وتابعت أن وفد النظام توجه إلى وفد المعارضة عبر الإبراهيمي بالقول "قبل أن تناقشوا الحكومة الانتقالية، عليكم أن تناقشوا جنيف-1 استناداً إلى أولوياته، والأولوية في جنيف-1 هي وقف العنف والإرهاب لإيجاد المناخ الملائم لإطلاق عملية سياسية".



ونقلت المستشارة عن الإبراهيمي قوله إن: "جلسة الغد ستتناول الإرهاب".

واتهمت المعارضة وفد النظام بالتهرب من جنيف 1 سواء في بحث مسألة الحكومة الانتقالية أو إيصال المساعدات وفك الحصار والإفراج عن المعتقلين، وكان وفد النظام رفض بحث تلك المواضيع في الجلسة الصباحية، وحوّل الجلسة لبحث قضية الإرهاب بعد مطالبته بالتنديد بقرار أميركي لتزويد المعارضة بالسلاح نقلته وسائل إعلام.