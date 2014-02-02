بسبب القرضاوي.. الإمارات تستدعي السفير القطري

أفاد مراسل "العربية" بأن الإمارات استدعت سفير قطر للاحتجاج على تصريحات للدكتور يوسف القرضاوي المقيم بقطر.

واستدعت وزارة الخارجية الإماراتية السفير القطري، فارس النعيمي، وسلمته رسالة احتجاج على تصريحات مسيئة للإمارات أطلقها الدكتور يوسف القرضاوي المقيم في قطر.

وأفاد مراسل "العربية" في الإمارات بأن وزارة الخارجية الإماراتية قررت استدعاء سفير قطر لدى أبوظبي للاحتجاج على تصريحات الداعية يوسف القرضاوي، التي هاجم فيها الإمارات في إحدى خطب الجمعة.

من جهته أكد وزير الخارجية القطري خالد العطية أن الداعية يوسف القرضاوي لا يمثل السياسة الخارجية لقطر، والتي يجب أن تؤخذ فقط من القنوات الرسمية للدولة، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام قطرية.