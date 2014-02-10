مصر: الإعدام لـ14 إرهابيا والمؤبد لـ4 في قضية العريش

أصدرت محكمة مصرية حكماً بالإعدام على 14 إرهابياً وحكماً بالمؤبد لأربعة آخرين، وفقاً لبيان من النيابة العامة المصرية.

وصدر الحكم على الإرهابيين في قضية الهجوم على الشرطة في مدينة العريش، حيث صادقت الرئاسة، على الأحكام الصادرة في قضية قسم ثاني العريش، وتفجيره، والتي نتج عنها مقتل وإصابة رجال من الشرطة والقوات المسلحة.

وقضت المحكمة بمعاقبة 14 متهماً منهم بالإعدام، والسجن المؤبد لـ4 آخرين، فيما صادقت أيضا على حكم الإعدام الصادر بحق أحد المتهمين، الذي قام بإيقاف القطار المتجه من القاهرة لأسيوط، وأطلق النيران على 5 أقباط، وقتل واحداً منهم، وبذلك تكون تلك الأحكام السابقة جميعها نهائية، وغير قابلة للطعن، وواجبة النفاذ.