نجاة رئيس برلمان العراق من محاولة اغتيال في الموصل

نجا رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، من محاولة اغتيال بقنبلة استهدفت موكبه في جنوب مدينة الموصل، وفقاً لمصادر قناة العربية.

وكشفت المصادر الأمنية عن إصابة 6 من أفراد حماية النجيفي بجروح، فيما لم يصب النجيفي بأذى، فيما طوقت قوات الأمن مكان الحادث، ونقلت المصابين لتلقي العلاج.

وكان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي انتقد في مايو2013 رئيس الوزراء نوري المالكي بشدة، محذراً إياه من الاستهتار بدماء العراقيين، ومحملاً إياه مسؤولية دماء الشعب.

كما طالب النجيفي رئيس الوزراء بأن يتحلّى بالشجاعة ويشرح مكامن إخفاق حكومته في ظل تصاعد عمليات العنف في البلاد.

واعتبر عدم حضور المالكي جلسة البرلمان التي انعقدت بشأن الأوضاع الأمنية حينها انتهاكاً للدستور، مشيراً إلى أن البرلمان مكلف وفق القانون بطلب جلسة طارئة واستجواب أيّ مسؤول في البرلمان أو الحكومة.

يذكر أن أسامة النجيفي يتولى رئاسة البرلمان العراقي منذ نوفمبر 2010.