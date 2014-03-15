زيدان لـ"العربية": الإخوان يريدون السيطرة على ليبيا

أكد رئيس الحكومة الليبي السابق، علي زيدان، لـ"العربية" - في أول مقابلة بعد هروبه من ليبيا - أن هناك كتلاً سياسية تريد تعطيل إقامة الانتخابات في ليبيا، مؤكداً أن الوضع الأمني سبب مغادرته للبلاد بعد سحب الثقة.

وقال زيدان إن الكتل السياسية التي من ضمنها الإخوان، يريدون السيطرة على ليبيا، وتعطيل إقامة الانتخابات في ليبيا، مشدداً على أن رئاسة المؤتمر الليبي انحازت لكتلتين حتى يستطيعوا تنفيذ عملية سحب الثقة.

وقال زيدان لـ"العربية" في مقابلة خاصة، إن عدداً من أعضاء المؤتمر الليبي طلبوا منه مغادرة البلاد، مؤكداً أنه سيعود إلى ليبيا إذا تطلب الأمر، لكن الوضع الأمني سبب مغادرته للبلاد، مؤكداً أنه ليس متمسكاً بمنصب رئيس الحكومة، وأنه يرفض استلام الحكومة الليبية، مجدداً حتى لو تم عرضها عليه.

وأكد زيدان أن القضاء الليبي ليس لديه الإمكانيات لمحاكمته، وأنه مستعد لمواجهة كل الاتهامات الموجهة له، مشيراً إلى أن المؤتمر الليبي فاقد للشرعية، وأن عملية سحب الثقة منه كرئيس للحكومة الليبية حصل فيها تزوير.