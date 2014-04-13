قائد إيراني بارز: لولا دعمنا لسقط الأسد

قال قائد سلاح الطيران في الحرس الثوري الإيراني، إنه لولا الدعم الإيراني لقوات الأسد لخسر الأسد المعركة، مبيناً أن السبب في بقاء النظام هي الإرادة الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، عن أمير علي حجي زاده، قوله إن الرئيس السوري بشار الأسد نجح في الانتصار على المعارضة المدعومة من الخارج، ولا يزال في السلطة، لأن إيران أرادت ذلك.

ونقلت الوكالة تصريحات لحجي زاده، قالت إنه أدلى بها الجمعة في احتفال في طهران، وقال فيها إن "86 دولة في العالم وقفت وقالت إنه يجب تغيير النظام في سوريا، وإن بشار الأسد يجب أن يرحل، ولكنها فشلت، لأن رأي إيران كان العكس، وانهزمت هذه الدول في نهاية المطاف".

وأضاف المسؤول الإيراني أن "وزير الخارجية الأميركي أكد بشكل واضح أنهم فشلوا، وأن المشهد تغير كما أرادت إيران وحزب الله".

ويأتي كلام المسؤول الإيراني بعد أيام على تصريحات لنائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، قال فيها إنه "يتعين على المعارضة السورية وداعميها في بعض الدول العربية والغربية أن يقبلوا بأن الرئيس بشار الأسد سيترشح في الانتخابات المتوقعة هذا العام"، موضحاً أنه "سيفوز فيها حتى وإن حققت المعارضة المسلحة بعض المكاسب على الارض".