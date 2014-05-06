الأردن يسجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، تسجيل ثاني حالة وفاة هذا العام بفيروس كورونا، المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وقالت الوزارة إن "الوفاة الجديدة بفيروس كورونا هي لأحد المصابين بالفيروس ويبلغ من العمر56 عاماً كان يعاني من فقر الدم والتهاب رئوي أدخل على إثره المستشفى"، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا.

ونقلت الوكالة عن محمد العبداللات، مدير الأمراض السارية في وزارة الصحة، قوله إن "عدد الوفيات المسجلة في الأردن بفيروس كورونا أصبح أربع حالات من أصل ثماني حالات تم تشخيصها منذ عام2012 ".

وأشار إلى أن "المريض الذي توفي ثبت مخبرياً إصابته بالفيروس وكان على جهاز التنفس الاصطناعي في أحد المستشفيات منذ السبت الماضي، وكان يعاني أيضا ارتفاعا في ضغط الدم إضافة إلى أنه مدخن".

وكورونا من سلالة فيروس سارس المسبب للالتهاب الرئوي الحاد، والذي أدى إلى وفاة 800 شخص في العالم العام 2003.

ويسبب هذا الفيروس التهابات في الرئتين مصحوبة بحمى وسعال وصعوبات في التنفس ويؤدي أيضا إلى توقف عمل الكليتين.