تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في لبنان

سجلت في لبنان أول حالة إصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والذي يؤدي إلى التهابات رئوية حادة، بحسب ما أعلن وزير الصحة وائل أبو فاعور اليوم الخميس.

وقال أبو فاعور إنه "تم عصر اليوم الخميس 8 مايو 2014 تشخيص حالة واحدة لمريض مصاب بفيروس كورونا، كان قيد المعالجة في أحد المستشفيات"، مشيراً إلى أن الاجراءات المتخذة ساهمت في تحسن صحته ومغادرته المستشفى.

وقامت الوزارة بالتحقق "من تدابير السلامة التي اتخذها المستشفى، ومن اتباع الأصول العلمية في العلاج والوقاية، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسن ملموس في صحة المريض بما سمح له بمغادرة المستشفى".

وفيروس "كورونا" هو من سلالة فيروس "سارس" المسبب للالتهاب الرئوي الحاد الذي أدى إلى وفاة 800 شخص في العالم في العام 2003. ويسبب التهابات في الرئتين مصحوبة بحمى مرتفعة وسعال وصعوبات في التنفس ويؤدي في الحالات الخطيرة إلى الفشل الكلوي. ولا يتوفر بعد لقاح ضده.

وشددت وزارة الصحة على متابعة "التحقيقات الوبائية وعمليات الرصد للتأكد من عدم تفشي هذا الوباء في لبنان"، داعية المستشفيات والمؤسسات الصحية إلى "عدم التهاون إطلاقاً في اتخاذ أقصى التدابير الوقائية".

وأكدت الوزارة "عدم وجود مبرر للخوف"، داعية اللبنانيين إلى "اتخاذ التدابير المعتادة للوقاية من الأمراض التنفسية"، مشيرة إلى أن "الحالات التي سُجّلت في بعض دول العالم، وكان مصدرها دول الخليج العربية، لم تؤدّ إلى انتشار الوباء في هذه الدول".

والسعودية هي أكثر البلدان تأثراً بالفيروس. ويعمل عشرات الآلاف من اللبنانيين في دول الخليج لا سيما منها السعودية.