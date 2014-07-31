بمليار دولار.. الدوري السعودي فقط على mbc

تمكنت مجموعة mbc من الحصول على عقد نقل المسابقات الكروية في السعودية، في أضخم اتفاقية لحقوق البث التلفزيوني في المملكة بقيمة 4 مليارات و100 مليون ريال سعودي، أو ما يعادل 1.093 مليار دولار.

وحصلت mbc على حقوق النقل بعد رفع قيمة النقل التلفزيوني من 150 مليون ريال في الموسم الواحد إلى 410 ملايين ريال في السنة، لتشارك القنوات الرياضية السعودية في تحالف يخدم الفرق الرياضية ويحقق عوائد مالية تدعم خزائن الأندية.

بيان الاتحاد السعودي

وأصدر الاتحاد السعودي بياناً رسمياً حول فوز mbc بحقوق النقل بعد تحالفها مع الرياضية جاء فيه: "نظراً لتَقَدّم عدة شركات بعروض للاتحاد السعودي لكرة القدم للفوز بحقوق بثّ مباريات كرة القدم للأندية، وبعد استعراض هذه العروض فقد تم اختيار أفضلها، وهو العرض المُقدّم من تحالف بين التلفزيون السعودي ومجموعة mbc بعرض قيمته أربعة مليارات و100 مليون ريال سعودي لمدة عشر سنوات مع الكثير من المزايا المادية والفنية الأخرى".

وذكر البيان أنه سيتم "بثّ الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر على قناة mbc ودوري الدرجة الأولى وكأس الأمير فيصل بن فهد ودوري درجة الشباب ودوري الناشئين على القناة الرياضية السعودية، وسيقوم الأستاذ أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتوقيع على ذلك مع ممثلي التحالف يوم الخميس 7 أغسطس 2014 في الرياض".

وستنقل قنوات مجموعة mbc مباريات دوري عبداللطيف جميل (الدوري السعودي) وكأس الملك وكأس ولي العهد، فيما سُتنقل بقية المسابقات (كأس الأمير فيصل، ودوري ركاء، ودوري الدرجة الثانية، ومسابقات الناشئين الشباب) عبر القنوات الرياضية السعودية، التي تعد الحليف الثاني مع مجموعة mbc وذلك مقابل 50 مليون ريال سنوياً.



