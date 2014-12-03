السيسي يعيد مذيعة لعملها بعد فصلها بسبب "مبارك"

أصدر عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، قراراً بإعادة المذيعة عايدة سعودي لعملها كمديرة ومذيعة لإذاعة "راديو هيتس"، وذلك بتوجيه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على خلفية اجتماع الرئيس مع عدد من شباب الصحفيين والإعلاميين.

وكانت عايدة سعودي قد تلقت اتصالًا من الإذاعة، الاثنين، تطلب منها الإدارة عدم الحضور إلى القناة لانتهاء مدة إعارتها من اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

فيما قالت مصادر لـ"العربية.نت" إن برنامج الإذاعية عايدة سعودي، المذاع على "راديو هيتس"، قد تقرر إيقافه وإنهاء إعارتها من ماسبيرو، بسبب تعليقها على "حكم براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك".

من جانبها أعلنت المذيعة المصرية عن تلقيها مكالمة من رئاسة الجمهورية، تفيد إصدار الرئيس السيسي، قراراً بعودتها إلى عملها مرة أخرى.

وأعربت عن سعادتها بسبب التأييد الذي قدمه مؤيديها، مطالبة الجميع بالاستمرار في خوض ما اسمته "معارك الحق"، كما تقدمت بالشكر لرئاسة الجمهورية، وللإعلاميين الشباب الذين دعموها بعد إقالتها من منصبها.

وكانت سعودي قالت في مقدمة برنامجها: "بصراحة أنا كنت قبل الحلقة لا أدري ماذا أقول"، وأضافت: "لا تعليق على أحكام القضاء لكن الحكم ببراءة مبارك أوجعنا وآلمنا وأشعرنا باليأس والخزي والأسف على أرواح الشهداء ومن حقي أن أشعر بالقهر إزاء من يحتفلون ببراءة مبارك رغم الجهل والفقر والمرض الذي خلفه لنا نظامه".