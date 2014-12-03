ليبيا.. استقالة "الحاسي" رئيس حكومة برلمان الإخوان

علمت "العربية" أن عمر الحاسي رئيس الحكومة المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته (برلمان الإخوان) في طرابلس، قد تقدم باستقالة من منصبه.

وعلى صعيد آخر، أعرب بيرناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، عن أمله باستئناف المسار السياسي بين الفرقاء الليبيين في مدينة غدامس الأسبوع المقبل.

وحذر ليون في كلمة أمام لجنة في البرلمان الأوروبي من المتطرفين في ليبيا، مصرّحا أن المواجهات احتدمت في بنغازي وفي جبال نفوسة في غرب ليبيا، وذكر ليون أنه لا البرلمان المنتخب في طبرق ولا المؤتمر الوطني المنتهية ولايته في طرابلس بإمكانه ادعاء الشرعية.

