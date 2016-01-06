معهد أميركي: طهران هيأت الظروف لمهاجمة السفارة السعودية

أصدر مركز ستراتفور الأميركي للدراسات تقريرا أكد فيه أن السلطات الإيرانية هيأت الظروف أمام اقتحام إيرانيين السفارة السعودية في طهران.

وفي التفاصيل وبحسب التقرير فإنه وبعد دخول العديد من المحتجين إلى مكاتب السفارة السعودية وسلب ما فيها ثم إضرام النار في مبناها، تحرّكت الشرطة الإيرانية لتفريق المتظاهرين واعتقلت 40 شخصاً فقط.

بالتالي، فإنّ السلطات الإيرانية تقاعست عن حماية السفارة السعودية في طهران ولم تتدخل إلا بعدما بلغ غضب المحتجين ذروته وهو ما يؤكد بحسب ستراتفور أن إيران وفّرت بيئة مناسبة للاعتداء على مقر البعثة الدبلوماسية السعودية في طهران.

