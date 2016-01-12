أردوغان: روسيا تعد الساحة لخلق "دويلة" سورية حول اللاذقية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تعد الساحة لخلق "دويلة" سورية حول اللاذقية.

وأضاف أردوغان أن إيران تستغل التطورات في سوريا والعراق واليمن لتوسيع نطاق نفوذها، وتحاول إشعال عملية خطيرة بتحويل الخلافات الطائفية إلى صراع.

أردوغان كان يتحدث خلال حفل الغذاء المقام في أنقرة للسفراء الأتراك في كلمة بثها التلفزيون على الهواء، عقب التفجير الذي شهدته اسطنبول صباح اليوم و وأدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وقد أشار أردوغان خلال كلمته إلى أن التفجير نفذه انتحاري من أصل سوري.

وتابع الرئيس التركي قائلاً: "إن تركيا هي الهدف الأول لجميع الجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة، لأن تركيا تقاتل ضدها جميعاً بنفس التصميم".

