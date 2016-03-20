ساركوزي منتقداً أوباما: الفعل ليس من خصاله

رد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي على الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي اتهمه بـ"السعي إلى الظهور أثناء التدخل العسكري في ليبيا في 2011"، قائلا إن أوباما " يعرف الجميع أن الفعل ليس من خصاله".

وقال ساركوزي في مقابلة تلفزيونية على قناة فرنسية: "لا أريد جدالا مع السيد أوباما الذي يعرف الجميع أن الفعل ليس من خصاله".

وأضاف: "كان أوباما قال إنه (في اللحظة التي يستخدم فيها بشار الأسد أسلحة كيمياوية سنتدخل)، وقد استخدم بشار الأسد أسلحة كيمياوية، لكنهم لم يتدخلوا. حين نضع حدودا ثم يتم تخطيها ولا نفعل شيئا، فهذه ليست علامة جيدة".

وجاءت تصريحات ساركوزي ردا على مقابلة عاد فيها أوباما إلى "ظروف قيام تحالف قادة فرنسا وبريطانيا ثم حل محلهما الحلف الأطلسي، في 2011 بغارات جوية على ليبيا أدت إلى الإطاحة بنظام معمر القذافي".

وقال أوباما: "عندما أتساءل لماذا ساءت الأمور أدرك أنني كنت واثقا بأن الأوروبيين بالنظر إلى قربهم الجغرافي من ليبيا سيضطلعون بدور أكبر في متابعة الوضع بعد التدخل".

وأشار إلى أن ساركوزي "كان يريد التباهي بنجاحاته في الحملة الجوية بينما نحن من دمر كل الدفاعات الجوية الليبية".

لكن ساركوزي رد على ذلك بسخرية قائلا "إن الطائرات الفرنسية كانت الأولى التي دخلت سماء ليبيا وبعد 8 أيام قرر أوباما سحب الجيش الأميركي وصاغ مفهوم هذه النظرية الشهيرة "القيادة من الخلف"... وتعلمون أن القيادة من الخلف أمر لا وجود له".

وتابع "إما أن تكون قائدا أو لا تكون. وحين تكون قائدا تقود العملية" وقارن بين أوباما ووزيرة خارجيته حينها هيلاري كلينتون التي قال إنها "كانت شجاعة وقوية ودعمت تدخلنا ".