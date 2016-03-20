"فلاي دبي" تخصص برنامجاً مالياً لعائلات الضحايا

أفادت شركة "فلاي دبي" في بيان لها اليوم الأحد، بأنه "في الوقت الراهن ينصب اهتمامنا على تحديد والتواصل مع العائلات التي فقدت أحباءها في الحادث الأليم، وذلك لتقديم الدعم الفوري لهم، كما تقوم فلاي دبي بإعداد برنامجٍ لدفعات المشقة للعائلات بقيمة 20 ألف دولار أميركي لكل مسافر، وذلك بحسب شروط النقل الخاصة بالناقلة، وبهدف تلبية الاحتياجات المالية العاجلة لعائلاتهم".

وتصل القيمة الإجمالية لبرنامج الدفعات للركاب البالغ عددهم 55 راكباً إلى 1.1 مليون دولار (نحو 4 ملايين درهم).

أعلى معايير السلامة

من جانبه قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي خلال مؤتمر صحافي الأحد، حول مستجدات التحقيق إنه خلال أمس بذلت كل الجهود ولا زالت للاتصال بأسر ضحايا طائرة فلاي دبي، ولم يتم إعلان أسماء الضحايا إلا بإخطار العائلات أولا.

وأكد الغيث أن شركة فلاي دبي تتبع أعلى معايير السلامة والأمن عند تسيير رحلاتها، وقال إن هناك خبراء مدربون في روستوف ودبي لتحديد أسباب الحادث، وأضاف أن هناك خبراء من قسم السلامة والأمان على الأرض في موقع الحطام للتوصل إلى الأسباب الكامنة وراء هذا الحادث.

ودعا إلى عدم الخوض في "التكهنات" إلا بعد انتهاء التحقيقات.

هذا وأعلن غيث الغيث أن الشركة أرسلت فريقاً لروسيا للمشاركة في التحقيقات حول الطائرة المنكوبة، مشيراً إلى وفاة جميع ركاب الطائرة التي تحطمت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وعددهم 55 إضافة إلى الطاقم المكون من 7 أفراد، كاشفاً عن أن جنسية قائد الطائرة قبرصي ومساعده من إسبانيا.

وكانت الرحلة رقم FZ981 التابعة لشركة فلاي دبي والتي تحطمت في رستوف أون دون تقل 55 راكباً منهم 33 امرأة، و18 رجلاً، و4 أطفال، إلى جانب 7 من طاقم الطائرة.