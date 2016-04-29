شاهد DNA.. و"رؤية إيران 2036"

في حلقة اليوم الجمعة من برنامج DNA والتي حملت عنوان "رؤية إيران 2036"، فصّل الإعلامي اللبناني نديم قطيش بشكل ساخر كيفية تناول الإعلام الموالي لإيران للإعلان عن الرؤية السعودية لـ2030، كما تطرق لعرض إيران لرؤيتها لسنة 2036 والتي تتضمن تمكين قدرات حزب الله والنظام السوري.

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث"، القناة الشقيقة لـ"العربية"، وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.

