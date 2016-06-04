ورتّل القرآن.. في موسمه الخامس يستضيف أشهر القراء

تعرض قناة "العربية" على امتداد أيام شهر رمضان، البرنامج اليومي "ورتل القرآن" في موسمه الخامس، والذي يواصل فريقه التجول في مدن عربية وإسلامية مختلفة للتعريف بأجمل الأصوات وأشهر قراء القرآن الكريم.

ويبث البرنامج يوميا خلال شهر رمضان المبارك على الساعة الرابعة والنصف بتوقيت السعودية.

واستضاف البرنامج في المواسم السابقة أكثر من 100 قارئ من مختلف الأجيال والمدارس، ساعياً إلى إبراز تجارب حفظة وقراء القرآن الكريم مع تقديم نماذج من القراءات بأصواتهم.

وخلال هذا الموسم، يستضيف البرنامج قراء من كل من مصر والمغرب والجزائر وموريتانيا وتركيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتعرض حلقات البرنامج تعريفا بأنواع القراءات القرآنية والفروق بينها وانتشارها الجغرافي، حيث يتميز ضيوف هذه السنة بتنوع المدارس واختلافها، فمن المدرسة المصرية العريقة في التلاوة إلى المدرسة المغربية بخصوصية مقاماتها الأندلسية إلى مشاركة قراء جزائريين وموريتانيين للمرة الأولى منذ انطلاق البرنامج.

ويستعرض "ورتل القرآن" في كل حلقة أنواعا من المقامات الصوتية الشائعة في القراءات القرآنية، ويقدم نماذج مختلفة بأصوات القراء.

ومنذ انطلاقة البرنامج عام 2012، استضاف قراء من مصر والسودان وفلسطين والسعودية والكويت والبحرين والمغرب واليمن وتونس والأردن ولبنان وسوريا والعراق.

والبرنامج من إعداد وتقديم الزميل محمد الهادي الحناشي، وتصوير سامر الرواشدة، ويعد من التجارب الموسمية الناجحة على قناة العربية، حيث يتابعه جمهور واسع من قراء القرآن الكريم.

وكانت قناة "العربية" قد خاضت تجارب ناجحة في المواسم السابقة عبر إنتاجات خاصة بالشهر الكريم، في سعي من القناة إلى مواكبة جمهورها في شهر رمضان المبارك بتقديم مادة إعلامية تنسجم مع الأجواء الروحانية في هذا الشهر الكريم.