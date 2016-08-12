لاعب مصري يخسر أمام إسرائيلي ويرفض مصافحته

خسر لاعب الجودو المصري، إسلام الشهابي، الجمعة، أمام خصمه الإسرائيلي، أور ساسون، بنتيجة 100-000، ليودع اللاعب المصري الدور 32 في وزن فوق الـ 100 كيلوغرام بأولمبياد ريو.

ورفض الشهابي (34 عاما) بعد نهاية المباراة مصافحة ساسون.

وكان وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز، رفض دعوات لانسحاب اللاعب المصري أمام نظيره الإسرائيلي. وقال: "بما أننا قبلنا باللعب تحت الراية الأولمبية، فعلينا القبول بالمنافسة مع الجميع، بصرف النظر عن أي شيء". وأضاف "الميثاق الأولمبي لا يعترف بالانسحاب، وإلا سنتعرض لعقوبات، وهو أمر لا نقبله".