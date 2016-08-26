بالفيديو.. هذا هو نوع الصاروخ الحوثي بعد اعتراضه بجازان

باشرت الكتيبة الهندسية وإدارة الأسلحة والمتفجرات في شرطة منطقة جازان، شظايا الصاروخ الباليستي الذي أطلقته الميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح ليلة أمس بعد دخوله إلى أجواء الأراضي السعودية فوق منطقة جازان، وتم اعتراضه من قبل قوات الدفاع الجوي السعودي عبر وحدة الباتريوت.

وتبيّن نوع الباليستي الذي حصلت "العربية" على صور خاصة له وسقطت شظاياه في منطقة زراعية دون وقوع إصابات أو أضرار، أنه "سكود B طوله يتجاوز 7 أمتار، وقطره يصل إلى 2 قدم".

وتسيطر القوات المسلحة السعودية على كامل الشريط الحدودي الجنوبي من خلال تدمير صواريخ الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح والتصدي لكل محاولات تسللهم.