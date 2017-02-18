حساب المواطن.. 6 فئات تتصدر الحاصلين على البدل النقدي

كشف المشرف على برنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي عن أن كبار السن، والمطلقات، والأرامل، والأيتام، وغير القادرين على العمل، وذوي الاحتياجات الخاصة، سيكونون أول الحاصلين على البدل النقدي من برنامج حساب المواطن.

وقال العصيمي في لقاء إعلامي "هؤلاء يعدون أول شريحة تم تسجيلها بشكل تلقائي قبل بدء برنامج حساب المواطن، وسيكونون أول الحاصلين على البدل النقدي من البرنامج باعتبارهم من الفئة الأولى، مشيرًا إلى أن عددهم 2.5 مليون مستفيد"، بحسب ما ورد في صحيفة "المدينة".

يشار إلى أن الإحصائية الأخيرة كشفت عن أن عدد المسجلين في سجلات برنامج حساب المواطن بلغ 9.751.652 مستفيدًا من إجمالي عدد سكان المملكة الذين يبلغ عددهم 20.064.970 نسمة.