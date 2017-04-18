بالصور.. دب يهوى الناس يتجول بين الأبنية والأزقة

في حادثة غريبة وطريفة بعيداً عن أخبار القصف والنزوح والقتل اليومية في العراق، شوهد دب كبير يتجول في أزقة قضاء جومان بمحافظة #أربيل العراقية.

أما قصة هذا #الدب فغريبة حقاً، إذ بعد أن أطلق سراحه ليعيش حراً في البرية، عاد من جديد، مفضلاً على ما يبدو العيش بالقرب من الناس، بين الأبنية والأزقة، بسبب عدم قدرته على التكيف مع الطبيعة، بحسب ما أكد شهود عيان.

وتعليقاً على الحادث، قال قائممقام قضاء جومان، أحمد قادر في تصريحات إعلامية إن أحد الدببة التي اعتادت العيش مع الإنسان داخل المدن، عاد اليوم الاثنين، إلى داخل أزقة ناحية جومان".

واستطرد قائلاً: "ولأن الدب يعتبر من الحيوانات المفترسة، وقد يشكل خطراً على الإنسان، قامت عناصر الشرطة بحجز الدب، ليتم نقله الثلاثاء إلى حديقة الحيوانات في محافظة أربيل.

يذكر أنه قبل أيام قليلة أطلقت منظمة الصداقة الكردية الأميركية، المهتمة بشؤون البيئة في إقليم #كردستان #العراق، مجموعة من #الدببة البرية، في محمية هلكورد الطبيعية في جبل السكران بالقرب من قضاء #جومان شرق محافظة أربيل، في عملية تهدف إلى إعادتها لبيئتها الطبيعية .

وتعتبر قمة جبل #هلكورد من أعلى القمم الجبلية في العراق، حيث يبلغ ارتفاعها أكثر من 3600متر فوق مستوى سطح البحر.