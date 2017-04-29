زر أحمر أمام مكتب ترمب.. تخيل ما الهدف منه؟

يحتوي مكتب الرئيس الأميركي دونالد #ترمب على #زر_أحمر يضغط عليه ليحصل على شرابه الخاص، وفق ما أظهرت صورة نشرها #البيت_الأبيض.

ومن الوهلة الأولى وبالنظر إلى الصورة، سوف يتخيل الأمر أنه زر نووي لضرب #كوريا_الشمالية ، كما قالت تقارير ساخرة، لكن الحقيقة هي كما وردت أعلاه، لطلب الشراب لا غير.

ويقوم ترمب بالضغط على الزر ليقوم كبير الخدم أو المساعدين له بإحضار الشراب المفضل للرئيس.

وقد علق على ذلك في مقابلة مع #أسوشيتد_برس وأخرى مع فايننشال تايمز: "إن الضغط على الزر يجعل التوتر أقل في المناداة المباشرة طلبا للخدمة".

وعندما استضاف ترمب وكالة أسوشيتد برس في مقابلة صحافية معه، أراهم الزر الأحمر الذي يجلس في صندوق خشبي مستطيل على الطاولة بالمكتب البيضاوي.

ومن ثم قام بتجريبه أمام #الصحافيين ليريهم كيف ستكون الاستجابة بحضور الوصيف وهو يحمل الشراب مباشرة، فالشيفرة محفوظة.

وقد أظهرت لقطات سابقة زرا شبيها كان يستخدمه الرئيس الأميركي السابق باراك #أوباما ، ولكن لا يعرف هل كان أيضا يطلب الشراب والطعام أم لا؟!

وفي العادة فإن هذا الزر يكون طبيعيا، لكنه يعني مناداة الخدم لأغراض متعددة وليس فقط الشراب.