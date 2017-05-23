القصبي: الغرور مقبرة الفنان مهما كان مشهوراً

خص النجم السعودي الشهير #ناصر_القصبي برنامج #صباح_العربية بآخر أخبار مسلسل #سيلفي الشهير الذي سيعرض في شهر رمضان في موسمه الثالث، والذي ينتظره الجمهور بشغف من عام إلى آخر.

وأشاد القصبي بجودة النصوص التي اختارها فريق العمل لهذا الموسم الذي يعود إلى المشاهدين بنفس الجرأة التي عودنا عليها في أجزائه السابقة.

يذكر أن الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا يحل ضيفا على حلقة في "سيلفي"، حيث أكد القصبي أنه شرف كبير أن يشارك فنان بحجم "أبوعدنان" في العمل، وأن ذلك شكل دعما كبيرا لفريق العمل.

فيما أكد القصبي أن العمل جدد دماءه من خلال الكتاب الجدد المشاركين به، وأنهم سيقدمون محتوى جديدا فكرة ومضمونا لإسعاد الجماهير.

وعند سؤال القصبي عن سبب نجاح الأعمال التي يشارك بها، قال إن الغرور مقبرة الفنان مهما كان مشهورا أو ناجحا، وأن العمل الجيد يفرض نفسه بغض النظر عن الفنانين المشاركين به.