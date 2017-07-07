مصر.. الجيش ينفي صحة هذا "التسجيل" عن هجوم سيناء

نفى المتحدث العسكري صحة التسجيل الصوتي المتداول للشهيد المقدم أركان حرب أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة (103) صاعقة أثناء الاشتباك مع العناصر التكفيرية برفح.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعاً صوتياً منسوباً لأحد عناصر #الجيش_المصري، الذين صدوا الهجوم على النقطة العسكرية في منطقة البرث جنوب رفح في #شمال_سيناء.

وأعلنت أمس مصادر أمنية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على نقاط تمركز تابعة للجيش المصري في محافظة شمال سيناء، إلى 23 قتيلاً من أفراد الجيش و33 جريحاً.

ويواصل الجيش المصري ملاحقة مسلحين هاجموا نقطة عسكرية في منطقة البرث جنوب رفح، كما تقوم طائرات الأباتشي بتمشيط المنطقة.

وقال الجيش في بيان على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على فيسبوك إنه قتل أكثر من 40 مسلحاً خلال الهجوم والاشتباكات التي تلته.

ووفقاً لمصادر أخرى، فإن عشرة جنود قتلوا في هجومين انتحاريين، بينهم ضابط كما أصيب أكثر من عشرين.

وذكر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم الجيش، أن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت بإحباط هجوم للعناصر الإرهابية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 إرهابياً وتدمير 6 عربات.