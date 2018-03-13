انفجار سيارة مفخخة قرب موقع عسكري بعدن وداعش يتبنى

أفاد شهود عيان في مدينة #عدن اليمنية، الثلاثاء، أن مهاجمين فجروا سيارة عند موقع عسكري في حي المنصورة بمنطقة الدرين في محافظة عدن، وأسفر الهجوم عن سقوط 10 قتلى وعدد من الجرحى، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات.

هذا وتبنى تنظيم داعش في خبر له على وكالة أعماق التابعة للتنظيم مسؤوليته عن الهجوم.

وأظهرت صور أولية تصاعد كثيف للدخان في موقع الهجوم.

إلى ذلك، أعلنت قوات #الجيش_اليمني، الاثنين، عن تحقيق تقدم ميداني جديد في مديرية الملاجم بمحافظة #البيضاء وسط البلاد، بالتزامن مع تقدم مماثل للمقاومة الشعبية في مديرية القريشية.

هذا وأعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أنها تسعى لإقامة مؤتمر دولي في الثالث من إبريل القادم بجنيف، من أجل جلب الدعم الإنساني لليمن.

وقالت ليز غراندي، المنسقة الجديدة للأمم المتحدة في #اليمن، لدى وصولها صنعاء، إن #المنظمة_الدولية سترعى مؤتمراً دولياً بجنيف في إبريل القادم، من أجل جلب الدعم الإنساني لليمن من العديد من الدول".