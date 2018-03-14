أردوغان يأمل سقوط عفرين الليلة.. والأكراد: "أحلام يقظة"

قال الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، الأربعاء، إنه يأمل الانتهاء من السيطرة على مدينة #عفرين السورية بالكامل بحلول مساء اليوم، حيث تشن #تركيا عملية عسكرية منذ 20 كانون الثاني/يناير لطرد وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال أردوغان في تصريح متلفز "لقد اقتربنا قليلا من عفرين، وآمل بإذن الله أن تسقط بالكامل بحلول هذا المساء".

فيما وصف أكراد سوريا تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، عن أمله "بسقوط" مدينة عفرين السورية بحلول مساء الأربعاء، بأنها "أحلام يقظة".

وقال ريدور خليل مسؤول مكتب العلاقات العامة في قوات سوريا الديموقراطية، التي تعد الوحدات الكردية ابرز مكوناتها، لوكالة فرانس برس "يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يحلم أحلام اليقظة من خلال قوله ان عفرين ستسقط الليلة".

هذا وأكد أردوغان أنه يجري إخراج المدنيين من عفرين السورية عبر ممر خاص، مشدداً على أنه سيجهز قريبا على الجماعات الإرهابية في شمال العراق.

وكانت أنقرة أعلنت، الثلاثاء، أنها طوقت المدينة.

من جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن إمدادات المياه مقطوعة عن مدينة عفرين السورية منذ أسبوع بعد تغير السيطرة على سد رئيسي.

وأضاف أن القتال هناك أرغم الآلاف على الفرار من منازلهم داخل منطقة عفرين، والاتجاه صوب مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.

وشنت تركيا هجوما على عفرين في يناير/كانون الثاني، مستهدفة القوات الكردية السورية المهيمنة على المنطقة.

هذا وقضى عشرة مقاتلين موالين لدمشق، الأربعاء، جراء غارات تركية استهدفت حاجزاً لهم على الطريق الوحيد المؤدي من مدينة عفرين باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "استهدفت غارات تركية فجراً حاجزاً لمقاتلين موالين للنظام يقع جنوب شرق مدينة عفرين على الطريق المؤدي باتجاه بلدة نبل، ما تسبب بمقتل عشرة مقاتلين على الأقل"، بعد حصيلة أولية أفادت بمقتل تسعة.