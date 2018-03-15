عاملة النظافة التي سحرت المغرب تتحدث: الفرق في اللباس!

بعد أن أشعلت صورها المغرب، وشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها، وتحولها من عاملة نظافة إلى ملكة جمال عمال النظافة في البلاد، أكدت سناء معطاط في حديث لبرنامج "تفاعلكم" مساء الأربعاء: أن لا فرق بين مهنتها كعاملة نظافة في الشوارع وبين أي مهنة أخرى، وأن ما تفعله مهنة مشابهة لمهنة الأستاذ أو غيره، وأن لا فرق على الإطلاق بين المهن سوى "هذا اللباس"، في إشارة إلى زي عمال النظافة الذي ترتديه.

إلى ذلك، تطرقت سناء إلى حياتها، مؤكدة أنها لا تجد صعوبة في مهنتها، وأنها لا تراها شاقة على الإطلاق، كما أنها سعيدة بأولادها.

وعن المسابقة قالت إنها فرحت كثيراً للنتيجة، مضيفة أنها أضحت مشهورة، وأن الناس باتوا يلتقون بها في الشارع ويطلبون منها التقاط صور معها.

وبعد شهرتها، أكدت أنها لن تترك مهنتها، وأنها ستستمر في عملها من أجل تربية طفليها وتأمين عيش كريم لهما حتى ينطلقا في الحياة محققين آمالهما.

يذكر أن تتويج سناء بلقب ملكة جمال عاملات النظافة في المغرب لعام 2018، لم يكن بسبب مظهرها الجذاب ووجهها المشرق فقط، بل كان إتقانها وانضباطها في عملها عاملا مهما أيضا في ذلك، حيث اشترطت شركة "أوزون للنظافة والبيئة والخدمات"، التي نظمت المسابقة وقامت بتكريم عاملات النظافة، أن يجتمع الجمال والنظافة معا في عاملة النظافة المتوّجة.

وفي هذا السياق، اعتبرت سناء، أن نيلها للقب ملكة جمال عاملات النظافة لسنة 2018، هو "تتويج لكل عاملات النظافة من شأنه أن يعيد إليهن الاعتبار، ويدفعهن نحو مزيد من العمل و الكفاح لمواصلة رحلتهن في هذه المهنة الشريفة".