كاتب أميركي شهير: القطريون يستقوون كأطفال مع ألعابهم

اعتبر الكاتب الأميركي توماس فريدمان أن القطريين عبارة عن ٣٠٠ ألف شخص مع ٣٠٠ مليار دولار، ويحاولون إظهار قوتهم كأطفال مع ألعابهم، مضيفاً أنهم لن يتمكنوا من تغيير تلك المنطقة، في إشارة إلى منطقة الشرق الأوسط.

إلى ذلك، لفت خلال ندوة أقيمت الأسبوع الماضي في مركز الجزيرة العربية للأبحاث عن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن الثلاثاء، ولقائه الرئيس دونالد ترمب الثلاثاء، إلى أن المنطقة تحتاج الى عملية سلام بين الشيعة والسنة.

وقال فريدمان خلال مداخلته:" انظروا إلى صور التخرج من جامعة القاهرة في الستينات والآن سترون في الفارق ما تركه حدثان مهمان في المنطقة وهما الثورة الإسلامية في إيران وحادثة جهيمان في #مكة "

من جهته، قال الأكاديمي الاميركي برنارد هيكل إن #قطر تمول أغلب معارضي #السعودية وتريد قلب نظام الحكم في#الرياض ، مضيفاً أن فكرة تغيير النظام في السعودية هي فكرة رجل واحد في الدوحة كما تصنع السياسة في المنطقة.

وتابع قائلاً:" بسبب وجود قاعدة أميركية لديهم فإن هذا الرجل الواحد يتحرك بحرية ويشعل النار في دول المنطقة."