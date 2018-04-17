خبير في الإرهاب لإدارة ترمب: لا تثقوا برئيس وزراء قطر

حذّر الخبير بشؤون الإرهاب ريشارد مينيتر، مؤلف الكتاب الأعلى مبيعا فيما يتعلق بالإرهاب، الإدارة الأميركية من الاستمرار في "الوثوق" برئيس الوزراء القطري بعد أن أظهرته صور وهو بصدد تقبيل أحد عتاة المطلوبين دوليا لتمويله الإرهاب أثناء حفل زفاف أحد أبنائه.

وقال مينيتير مؤلف أكثر كتابين مبيعاً نشرتهما نيويورك تايمز "فقدان بن لادن" و"حرب الظل" في تصريحات خاصة بموقع العربية الإنجليزي إن "إيران تمارس لعبة مزدوجة حيث تدعي أنها ضد الإرهاب عندما تتحدث بالإنجليزية للرئيس ترمب، وتدعم ممولي الإرهاب المعروفين وتهنئهم بالعربية. وعندما تقول شيئا بالإنجليزية وعكسه بالعربية فلا تتوقع أن يصدقك أحد."

وعبّر مينيتر عن دهشته من عدم اعتقال ممول الإرهاب المطلوب عبد الرحمن بن عمير النعيمي. وأضاف "كان يتعين على العائلة الحاكمة في قطر، عندما تلقت دعوة لحضور حفل زفاف أحد أبناء ممول إرهاب مطلوب، أن ترسل له الشرطة بدلا من أن تبعث له وفدا يقوده أمير حاكم (رئيس الوزراء عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني) رفقة مسؤولين وأمراء آخرين."

وقال "في نهاية الأمر فإنّ النعيمي ليس مجرد مطلوب على لائحة الإرهاب الأميركية أو الأوروبية فقط وإنما هو موجود أيضا على لائحة المطلوبين التي وضعتها قطر نفسها."

وكان رئيس الوزراء القطري ظهر في صورة وهو يقبل نجل الإرهابي عبد الرحمن النعيمي لتهنئته على عقد قرانه الذي كان مساء يوم الخميس 11 إبريل، ويظهر في الصورة ذاتها الإرهابي المطلوب على القوائم الأميركية والبريطانية بما في ذلك القطرية إلى جانب ابنه عبد الله النعيمي.