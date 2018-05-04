أتذكرون المرأة التي سحلت في إيران؟.. تطورات جديدة

في منتصف أبريل الماضي، هزَّ مواقع التواصل فيديو عنيف لعناصر نسائية من الشرطة الدينية في إيران، تسحل فتاة وتعنفها لعدم ارتدائها الحجاب "كما يجب"، وقد نشرت تلك الفتاة الضحية بياناً أوضحت فيه مجريات تلك اللحظات الأليمة، وكيف تدخل رجل وامرأة في محاولة منهما لإنقاذها.

وفي حين لم تلاحق السلطات الإيرانية أياً من المعتديات حتى اللحظة على الرغم من ظهور وجوههن بشكل واضح، يبدو أن العقاب طال المرأة التي همت لمساعدة الفتاة المسحولة.

فقد نشر العديد من الناشطين الإيرانيين المعارضين، لاسيما حركة MystealthyFreedom ، فضلاً عن الصحافية والناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد على حسابها على "تويتر" صورة للمرأة المذكورة وتدعى مينو حسين آبادي، البالغة من العمر 47 عاماً.

وأفادت المعلومات أن تلك المرأة التي حاولت رد الشرطة عن الفتاة المسحولة، أوقفت في السابق بهدف التحقيق معها، إلا أنها لا تزال على الرغم من إطلاق سراحها تتعرض للاستدعاء بين الحين والآخر، والاستجواب، كما تتعرض لشتى أنواع الضغوطات المعنوية من قبل المحققين والشرطة في إيران.

وفي هذا السياق، أعلنت المحامية الإيرانية الشهيرة في مجال حقوق الانسان، تبرعها من أجل تمثيل مينو والدفاع عن حقوقها.