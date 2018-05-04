شاهد الشرطة في إيران تسحب امرأة من رجليها

شارك ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة حاولت تسلق "عامود" من أجل مشاهدة مباراة رياضية، إلا أن عناصر الشرطة سرعان ما تجمعوا وعمد أحدهم إلى شدها من رجلها لتقع أرضاً، وسط اعتراضات من قبل بعض المتواجدين في المكان.

وفي حين راح المتجمهرون يهتفون مؤيدين المرأة "المغامرة"، راح عناصر الشرطة يصرخون ويبعدونهم بالقوة.

وأطلق ناشطون إيرانيون الخميس على تويتر وسماً يدعو إلى مقاطعة المباريات الرياضية، وعدم دخول المدرجات #Banstadium، احتجاجاً على قمع السلطات الإيرانية للنساء، ومنعهن من الدخول إلى الملاعب الرياضية، وحضور المباريات.

پلیس وحشیانه این دختر را از بالای تیر برق پرتاب کرد پایین. ‌وقتی ما پشت درهای استادیوم قائمشهر کتک میخوریم کاش مردان نمی‌رفتن تو

This woman was trying to sneak into stadium but being forcefully kicked down by Police in Qaem Shahr.When we get beaten up men must #BanStadium pic.twitter.com/vZ1NpYLT78 — masih alinejad (@AlinejadMasih) May 2, 2018

يذكر أنه قبل أيام قليلة، استخدمت مجموعة من المشجعات الإيرانيات لكرة القدم، اللحى المزيفة لتحدي فرض حظر على حضور الإناث في المباريات، وتمكّنّ من دخول الملعب وتشجيع فريقهن الذي فاز بالدوري الممتاز.

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وانتشرت مقاطع فيديو وعدة صور على نطاق واسع في مواقع التواصل تظهر هؤلاء الشابات الخمس وهن يهتفن بأسماء اللاعبين المفضلين لديهن، بينما تبدو اللحى بحالة سيئة بسبب الشعر المستعار، إضافة إلى الحلاقة السيئة لشعر الرأس أيضاً.

وكانت تلك الفتيات مشجعات فريق "برسبوليس" أحد أبرز المنتخبات في طهران، الذي فاز بالفعل ببطولة المحترفين وحصل على الكأس بعد المباراة ضد "سيبيدرود رشت" بثلاثة أهداف نظيفة.