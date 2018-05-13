لبنان.. كرة الانتخابات تطيح برؤوس كبرى في تيار الحريري

شكلت نتائج الانتخابات النيابية في #لبنان، مفاجأة للعديد من الأحزاب، وفي طليعتها #تيار_المستقبل، الذي يرأسه سعد الحريري، الذي تراجع تياره في عدد من المناطق التي كانت محسوبة ضمن "جعبته".

ولعل تلك النتائج هي التي دفعت الحريري إلى القول بعيد صدور النتائج، إن هناك آلية محاسبة ستعتمد داخل التيار الأزرق.

فبعد استقالة مدير مكتب سعد الحريري، نادر الحريري، السبت، أفادت هيئة شؤون الإعلام في #تيار-المستقبل في بيانين منفصلين، الأحد، بإعفاء وسام الحريري من مسؤولياته في هيئة الانتخابات، وماهر أبو الخدود.

وجاء في البيان الأول أنه بعد الاطلاع على مجريات الحراك الانتخابي في كل الدوائر، والتقارير الواردة في شأنه، قرر رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري إعفاء السيد وسام الحريري (منسق عام الانتخابات) من مسؤولياته في هيئة شؤون الانتخابات".

وتلاه بيان آخر عن إعفاء ماهر أبو الخدود، جاء فيه أنه "بناءً على المادة الـ 41 من النظام الداخلي (الفقرتان ١ و ٢) والمادة 47، قرر الحريري إعفاء السيد ماهر أبو الخدود (مدير دائرة المتابعة في مكتب الحريري) من مهماته في التيار".

وكانت استقالة الرجل الثاني في التيار #نادر_الحريري أتت لتطرح العديد من التساؤلات.

ففي حين اعتبرت بعض المصادر أن استقالته أتت على خلفية تلك النتائج "المخيبة" لتيار المستقبل الذي خسر حوالي 13 نائباً عن الانتخابات الأخيرة، اعتبر البعض الآخر أن حقيبة وزارية تنتظر "ابن عمة" الحريري، في حين رأى آخرون أن استقالة نادر تأتي في سياق استبعاد بعض الوجوه في التيار، لحساب وجوه أكثر تشدداً.

وكان نادر الحريري، قدم استقالته السبت، من كافة المسؤوليات التي يتولاها في المكتب.

في حين شكر سعد الحريري نادر "على الجهد الذي بذله طوال فترة توليه المنصب، متمنياً له التوفيق في كل ما يتطلع إليه".

وبحسب ما جاء في بيان صادر عن التيار، فقد تقرر تكليف السيد محمد منيمنة، تولي مهام مدير مكتب الرئيس بالوكالة.