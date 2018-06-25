واشنطن تؤكد دعم السعودية في مواجهة التهديدات لحدودها

دانت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إطلاق ميليشيات الحوثي الإيرانية صواريخ باليستية باتجاه #الرياض، مؤكدة دعم #السعودية في الدفاع عن حدودها.

وقال بيان للوزارة إن "الولايات المتحدة تدين إطلاق الحوثيين لصاروخين باتجاه الرياض.. مثل هذه الممارسات تؤجج الصراع في اليمن".

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة "تدعم بقوة السعودية في الدفاع عن حدودها في مواجهة التهديدات المستمرة".

ومساء الأحد، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي فوق الرياض.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وفي تمام الساعة الثامنة وتسع وثلاثين دقيقة مساءً (20:39) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخين باليستيين من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (مدينة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة #الرياض، وأطلقا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض الصاروخين وتدميرهما، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخين على الأحياء السكنية من دون أن ينتج عن ذلك أي إصابات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدٍّ واضح وصريح للقرارين الأمميين (2216)، (2231)، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.