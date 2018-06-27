بالصور.. هكذا ظهر محمد صلاح في مطعم مصري بعد روسيا

بعد عودته مع بعثة المنتخب المصري قادماً من روسيا، ظهر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في مطعم وكافيه مصري بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة.

ونشر مطعم مصري بمنطقة القطامية، على حسابه الرسمي على مواقع التواصل صوراً للاعب وهو يجلس بداخله لتناول العشاء مرحباً به، وكتب يقول: مرحباً بعودتك من روسيا، كان من الرائع أن نستقبلك مجدداً، أنت ما زلت وستظل دائماً فخر مصر والعالم العربي، ودائماً ستحظى بكامل مساندتنا.

والتقط رواد المطعم صوراً تذكارية مع اللاعب، معبرين له عن مساندتهم الكاملة له عقب تعافيه من إصابته.

وعقب تناوله العشاء في المطعم توجه صلاح للجلوس في كافيه مجاور، حيث التقط رواده صوراً تذكارية معه، ونشر الكافيه صور اللاعب معلناً ترحيبه بزيارته .

يذكر أن محمد صلاح من المقرر أن يتوجه إلى بلدته ومسقط رأسه قريه نجريج بمحافظة الغربية شمال مصر، لزيارة عائلته وحضور حفل خطوبة شقيقه، ثم يتوجه لقضاء فترة استجمام بالإسكندرية، قبل أن يعود لإنجلترا ولصفوف فريق ليفربول ليشارك في فترة الإعداد للموسم الجديد.