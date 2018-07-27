في هاتين الدولتين ستقضي ماي عطلة الصيف.. وتلك هوايتها

فيما أخذ البرلمان البريطاني إجازته الصيفية، تستعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للذهاب في عطلة مع زوجها فيليب إلى إيطاليا وسويسرا.

والمعروف أن إحدى الهوايات المفضلة لدى ماي هي رياضة المشي وتنوي هذا الصيف أن تمضي إجازتها المقسمة على مرحلتين في رحلات المشي والتي قالت ماي مؤخرا في جلسة حوارية إن رحلات المشي الطويلة هي أكثر ما تستمتع به.

وقبل الإجازة توجهت تيريزا ماي إلى النمسا لرئاسة مفاوضات خروج #بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد استقالة الوزير المكلف بملف بركسيت دايفيد دايفيس وقبله استقالة وزير الخارجية بوريس جونسون وغيرهما. وكانت سنة سياسية عاصفة بالنسبة لرئيسة الحكومة فيما يقترب الموعد النهائي لتنفيذ بركسيت.

يذكر أن تيريزا ماي كانت اتخذت قراراً وُصف بالمتعجل لإجراء انتخابات عامة مبكرة العام الماضي بعد إجازة عيد الفصح، حين مارست رياضة المشي أيضا.

وبحسب خبراء سيكون على بريطانيا الذهاب إلى انتخابات عامة أخرى أو إرجاء استفتاء جديد إذا رفض البرلمان خطة تيريزا ماي النهائية للخروج من الاتحاد الأوروبي.