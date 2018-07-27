 روسيا تنضم إلى "الأبد السوري" المرتبط بآل الأسد

أدلى رئيس النظام السوري #بشار_الأسد بتصريحات عن دور مستقبلي دائم للجيش الروسي في سوريا غابت عنها أي إشارة إلى الدور الإيراني في المرحلة المقبلة، رغم ما قدمته طهران وميليشياتها اللبنانية والعراقية في الحرب.

الأبد السوري الذي كان شعارا يتعلق بآل الأسد ونظامهم يبدو أنه ضُم إليه الوجود الروسي أيضاً، حيث نقلت وكالات أنباء روسية عن رئيس النظام بشار الأسد أن وجود القوات المسلحة الروسية ضروري من أجل التوازن في المنطقة.

وحدد الأسد ذلك التوقيت بتغير التوازن السياسي العالمي على الأقل في الشرق الأوسط.

وأكمل حديثه بالقول إن هذا التغيير في التوازن العالمي ربما لا يحدث أبدا.

وأشار إلى أن الوجود الروسي في سوريا مهم وضروري، مشددا على أن العلاقات بين روسيا وسوريا ذات طبيعة طويلة الأجل ومستمرة لعقود طويلة.

من جهتها، استغربت مصادر سورية معارضة عدم إشارة الأسد في كلامه لإيران ودورها مع روسيا في دعم النظام ميدانيا، كذلك عدم حديث الأسد عن دور طهران المستقبلي في سوريا، خصوصا مع إصرار إسرائيل على خروج إيران وميليشياتها المختلفة من سوريا التي أعلن عنها بعد مفاوضات روسية إسرائيلية في #تل_أبيب.