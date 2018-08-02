خطة أميركية لرفع الرسوم على بضائع صينية إلى 25%

أعلن مسؤولون أميركيون اليوم الأربعاء أن إدارة الرئيس #دونالد_ترمب تقترح رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، بينما يواصل البلدان مشاورات للوقوف على إمكانية استئناف المحادثات التجارية.

وأضاف المسؤولون في مؤتمر بالهاتف مع صحافيين أن ترمب أصدر تعليمات إلى الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، لدراسة المعدل الأعلى للرسوم الجمركية في إطار جهود لضمان "وجود الأدوات المناسبة من أجل تشجيع #الصين على تغيير سلوكها".



وردا على سؤال عن ضعف اليوان الصيني، قال المسؤولون إن من المهم ألا تقوم الدول بخفض قيم عملاتها من أجل الحصول على مزايا في التجارة.

وذكروا أن الزيادة المحتملة في رسوم الاستيراد ليست بسبب إجراء محدد اتخذته الصين، وأن قنوات الاتصال مع بكين تبقى مفتوحة لمحاولة تسوية الخلافات التجارية.