بوتين يهنئ ترمب بالعام الجديد: منفتح على الحوار

أبلغ الرئيس الروسى، فلاديمير #بوتين، نظيره الأميركي، دونالد #ترمب، في رسالة تهنئة بمناسبة العام الجديد أن الكرملين "منفتح على الحوار" بشأن القضايا العديدة التي تعوق العلاقات بين بلديهما.

نشر الكرملين ملخصا لرسالة تهنئة بوتين لترمب اليوم الأحد.

ذكر الملخص أن الزعيم الروسي كتب: "العلاقات بين #روسيا والولايات المتحدة هي العامل الأكثر أهمية في ضمان الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي".

ألغى ترمب اجتماعاً رسمياً مع بوتين كان مقررا عقده في الأول من ديسمبر / كانون أول خلال قمة مجموعة العشرين في بيونس آيرس، وكتب على موقع تويتر قائلا "سيكون ذلك الأفضل لجميع الأطراف" نظرا لاحتجاز روسيا قبل أيام من ذلك ثلاث سفن بحرية أوكرانية.

ومنذ ذلك الحين قال الكرملين مرارا إنه منفتح على الحوار.

كانت الرسالة إلى ترمب من بين العشرات من رسائل التهنئة التي أرسلها بوتين إلى زعماء العالم الآخرين، وكل واحدة منها مصممة لتناول قضية ثنائية.