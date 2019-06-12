مصر تدين استهداف مطار أبها من قبل ميليشيات الحوثي

أدانت مصر بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدولي بمنطقة #عسير السعودية، وأكدت أن استهداف المطارات يمثل خرقا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأعرب بيان لوزارة الخارجية عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء للمصابين، وطالب بالوقف الفوري لأي استهداف للأراضي #السعودية.

وأكدت مصر وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها.

ودعا البيان المجتمع الدولي للعمل على التصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.