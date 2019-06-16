في أول ظهور له.. البشير من السجن إلى النيابة

أفاد مراسلنا في الخرطوم، الأحد، أنه تم نقل الرئيس المعزول عمر حسن البشير من سجن كوبر إلى مقر نيابة مكافحة الفساد للتحقيق معه، في أول ظهور له منذ الإطاحة به.

شاهد.. الظهور الأول لعمر البشير بعد خلعه من الحكم في #السودان pic.twitter.com/UutBkqhgLe — العربية (@AlArabiya) ١٦ يونيو ٢٠١٩

كما أفاد أن نقل البشير تم تحت إجراءات أمنية مشددة.

وذكر شاهد لرويترز أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.

وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل نيسان بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عاما، وهو محتجز في سجن في خرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.

موضوع يهمك ذكرت مصادر أمنية سودانية اليوم الأربعاء، أنه تم نقل الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، إلى سجن كوبر في مدينة بحري... قصة وتاريخ سجن كوبر بالسودان.. لماذا أودع به البشير؟ العرب و العالم

قضايا ودولارات

وكان النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، أعلن السبت، أن الرئيس المعزول عمر البشير سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.

وأفاد النائب العام السوداني بأنه تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" الخميس، عن مسؤول سوداني لم تسمه، أن بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي والكسب بطرق غير مشروعة وإعلانه حالة الطوارئ.

وفي أيار/مايو الماضي، وجه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، باستجواب الرئيس المخلوع في الدعوى الجنائية رقم 40 2019م تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.