لافروف: الوضع حول إيران يتطور وفقا لسيناريو خطير

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الوضع حول إيران يتطور بشكل خطير. ونقلت وكالة الإعلام الروسية، الثلاثاء عن لافروف قوله "إن الوضع حول إيران يتطور وفقا لسيناريو خطير".

في حين اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران بأنها إجراءات غير مسبوقة، تبطل كل الإشارات حول استعداد واشنطن للحوار مع طهران. وأضاف: "لا يمكن إجراء الحوار تحت تهديد السلاح بالمعنيين الحرفي والمجازي".

موضوع يهمك يبدو أن مفاعيل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إيران امتدت إلى القطاع الإعلامي، وتحديداً إلى قناة "العالم" الإخبارية... عقوبات أميركا تضرب إعلام إيران.. أول الغيث قناة العالم العرب و العالم

عقوبات جديدة وغضب إيراني

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان وقع الاثنين أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله #خامنئي.

كما طالب إيران بوقف رعايتها للإرهاب، موضحا أن العقوبات تأتي ردا على إسقاط طهران للطائرة الأميركية المسيرة، الخميس الماضي.

إلى ذلك، أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن مينوشين، مساء الاثنين أن العقوبات الجديدة ستطال أيضاً وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأضاف أن هذه العقوبات ليست رمزية، مؤكدا أن فرض العقوبات يأتي عادة عقب معلومات استخباراتية لا يمكن الكشف عنها.

في المقابل، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء أن العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة بحق كبار المسؤولين الإيرانيين بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف تكشف بأن واشنطن "تكذب" بشأن عرض إجراء مفاوضات مع إيران.

وقال روحاني خلال اجتماع مع الوزراء تم بثه على الهواء مباشرة "في ذات الوقت الذي تدعون فيه للتفاوض، تسعون لفرض عقوبات على وزير الخارجية. من الواضح أنكم تكذبون".